سندان تدشن أول مركز لتدليك القدمين بأيدي المكفوفين

البلاد – خاص

افتتح الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مَكَّة المكرّمة أول مركز لـسندان لتدليك القدمين بأيدي المكفوفين، بـمقر جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكّة المكرّمة – بجدة.

وهو باكورة مشروع الجمعية بتأسيس عشرة مراكز متخصصة في تدليك القدمين بأيدي المكفوفين بمنطقة مكة المكرمة، في جدة ومكة المكرمة بمشيئة الله حتى منتصف عام 2018م، بدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى استثمار طاقات شبابنا المعاقين بصريًا.

والجدير بالذكر أنه سبق أن احتفلت جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكّة المكرّمة (حرفية) يوم الجمعة السابع من رمضان ١٤٣٨هـ، بقاعة (ليلتي) بجدة، تحت ‏رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مَكَّة المكرّمة، وسعادة الأستاذ محمد العمري مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكبار المسؤولين ورجال المال والأعمال، بتخرج الدفعة الأولى من دورة تدليك القدمين ‏للمعاقين بصريًا. والتي تعرف بعلم التحفيز الانعكاسي أو بما يسمى (Reflexology) ‏وتعتمد على مهارة الإحساس واللمس ‏والتي يتحلى بها المتدربين المكفوفين ‏من أبناء الوطن.ضمت هذه المبادرة خمسة مكفوفين سعوديين وهم ماجد خير الله، ‏ياسر وجيه، ‏سعد المولد، ‏يوسف المرزوق، ويوسف الحازمي.

‏وتعتبر جمعية [حرفية] سباقة في تبني هذه المبادرة وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ‏العربية السعودية ويقوم بتدريبها أخصائي و مدرب التدليك الاسترخائي السعودي الأستاذ حسني بوقس الحاصل على شهادة دولية في هذا المجال.

‏تهدف الدورة إلى ‏إنشاء قاعدة أساسيّة ‏لمهنة وحرفة تدليك القدمين ‏التي يمكن أن يمارسها الكفيف في ‏قطاعات كثيرة من ‏خلال مراكز ‏لتدليك القدمين في ‏المنتجعات السياحية والفنادق الكبرى ‏وكذلك في المراكز التجارية ‏وصالات الانتظار في المطارات ومحطات القطارات ‏وفي المنطقة المركزية حول الحرمين ‏الشريفين مكّة المكرّمة والمدينة المنورة ‏لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج.

وقد خصصت جمعية (حرفية) ‏مركز متكامل للخريجين ‏في مقر الجمعية للتدريب وتأهيل مهاراتهم التطبيقية.

وقد أعلن ‏الأستاذ محمد العمري ‏مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ‏بمنطقة مكة المكرمة، ‏تعميد الفنادق الخمسة نجوم والأربعة نجوم بتوظيف كفيف كحد أدنى للعمل في تدليك القدمين بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

كما أعلن الدكتور مصطفى القرشي ‏رئيس مجلس إدارة حرفية ‏الشراكة مع عدة جهات حكومية والقطاع الخاص للاستفادة من مخرجات البرامج التدريبية في الجمعية ‏وعلى رأسها وزارة العمل ‏والتنمية الاجتماعية ممثلة في سعادة ‏الدكتور محمد القحطاني مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. ‏