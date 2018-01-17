سهيل العماني ثاني صفقات النصر الشتوية

الرياض- البلاد

أعلن مجلس إدارة نادي النصر عن إتمام التعاقد مع سعد سهيل، قادماً من فنجاء العماني. ووقع المدافع العماني مع النصر على عقد، مدته موسم ونصف.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر: “أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الكابتن سعد سهيل لاعب نادي فنجاء والمنتخب العماني، وأحد أبرز نجوم دورة الخليج وذلك لمدة موسم ونصف، متمنين له التوفيق مع زملائه نجوم العالمي”. وكان النصر قد تعاقد مع عبدالرحمن العبيد، قادماً من القادسية لمدة 4 أعوام مقبلة.