سوانزي سيتي يسقط ليفربول في عقر داره

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ليفربول- وكالات

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام ضيفه سوانزي سيتي 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من البريمرليج.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تقدم سوانزي بهدفين نظيفين، سجلهما فرناندو ليورنتي في الدقيقتين 48 و53، وقلص روبرتو فيرمينو النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة ،54 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69.

ولم تدم فرحة ليفربول بالتعادل طويلا ، حيث أضاف جيلفي سيجوردسون الهدف الثالث لسوانزي في الدقيقة 74.

ورفع سوانزي رصيده إلى 18 نقطة ليقفز من المركز العشرين الأخير إلى المركز السابع عشر، بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد ليفربول عند 45 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت أيضا.

يشار إلى أن هذه الخسارة هي الثالثة لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في13 مباراة، والتعادل في ست ، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس لسوانزي هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في ثلاث.