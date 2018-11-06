سوبر إيطاليا بالجوهرة .. أهلا (بالدون)

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن موعد إقامة السوبر الايطالي بين فريقفي ميلان، ويوفنتوس 2018. وسيكون الموعد النهائي للمباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” يوم الأربعاء 16 يناير 2018.

وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أن ملعب الجوهرة سيستضيف مواجهة السوبر الإيطالي الذي يجمع فريقي يوفنتوس، وميلان يناير المقبل، وذلك وفقاً للإتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إداراتها تركي آل الشيخ مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي السيد ماركو برونيلي.

وتضم تشكيلة الفريقين مجموعة من ألمع نجوم العالم، يتقدمهم مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.