سوفت بنك : مستمرون في العمل مع السعودية على مشروع الطاقة الشمسية

أكد متحدث باسم “سوفت بنك” الياباني، أن العمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، يتقدم ومستمر بما يتوافق مع التوقعات لمشروع بذلك الحجم والتعقيد.

وجاء في بيان أصدره “سوفت بنك” اليوم أن فريقه عمل لشهور عن كثب مع صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الرئيسية لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030 الجديدة لتحويل مستقبل إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة.

وكان مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة صرح أمس بأن التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بعنوان “المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغة قيمته 200 مليار دولار” يعد غير صحيح.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحفية صدرت مؤخراً، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق رؤية “سوفت بنك” وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات، والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس من العام 2018م، والمتضمن أن تلك الصفقات تشتمل على الكثير من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية، على نطاق واسع.