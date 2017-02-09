سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 6969.26 نقطة

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6969.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, وأسيج, ولازوردي, وميد غلف للتأمين, ومبرد الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الأهلية, ورعاية, وولاء, واكسا التعاونية, وعناية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.21% و 3.17% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, وسوليدرتي تكافل, وملاذ للتأمين, وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وتهامة, والراجحي, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة .