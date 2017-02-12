العدد 21843 12 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7021.57 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7021.57 نقطة
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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 52.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7021.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 141 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكسا التعاونية, وثمار, والمجموعة السعودية, والإعادة السعودية, ولازوردي الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الدوائية, وتهامة, والغاز, وأسمنت تبوك, وأمانة للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.01% و 1.67% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والأهلية, وبترو رابغ, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, وثمار, والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة .

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التصنيف: اقتصاد

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