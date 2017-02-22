سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7062.85 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 5.06 نقطة, ليقفل عند مستوى 7062.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والتصنيع, وبوبا العربية, وتكافل الراجحي, والمتقدمة الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات جبل عمر, وعذيب للاتصالات, وجازادكو, وسلامة, والمواساة

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.26%.

وكانت أسهم شركات الرياض ريت, ودار الأركان, والإنماء, وكيمانول, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الرياض ريت, وسابك, والإنماء, والجزيرة ريت, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.