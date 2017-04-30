سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7013.47 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 67.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7013.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 231 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت الحرمين, وكيان السعودية, وبترو رابغ, وكيمانول, والحكير الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات عذيب للاتصالات, وأسمنت المدينة, والجزيرة ريت, والرياض ريت, وساب

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.95%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, ودار الأركان, والإنماء, وبترو رابغ، والرياض ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات كيان السعودية, والإنماء, وسابك, ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 37.76 نقطة ليقفل عند مستوى 4702.73 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 196 ألف سهم تقاسمتها 238 صفقة.