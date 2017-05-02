سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7012.81 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.8 نقطة ليقفل عند مستوى 7012.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت الحرمين, وإعمار, وكهرباء السعودية, ومتلايف إيه أي جي العربي, وساسكو الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات دار الأركان, والتعاونية, والحمادي, والإعادة السعودية, واللجين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.12% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 101.47 نقطة ليقفل عند مستوى 4585.95 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 147 ألف سهم تقاسمتها 307 صفقات.