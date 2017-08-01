سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7109.27 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.10 نقطة ليقفل عند مستوى 7109.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, ومبكو, ومسك, والخضري, ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات صافولا, وشمس, والكيميائية, والشرقية للتنمية, وسوليدرتي تكافل

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.71% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان, والخضري، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ومعادن، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3718.79 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.