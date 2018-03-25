سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7842.63 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 1.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7842.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 187 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تعليم ريت, ونادك, والجزيرة ريت, والتعاونية, واللجن الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات البحر الأحمر, وبروج للتأمين, وأنابيب, وصدق, والجزيرة

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.03% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسافكو, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسافكو, وسابك, والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 7.14 نقطة ليقفل عند مستوى 2986.23 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 36 ألف سهم تقاسمتها 125 صفقة.