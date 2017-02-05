العدد 21837 06 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7046 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7046 نقطة
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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 52.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7046.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, والأهلي للتكامل, والأهلية, والبابطين, وأليانز إس إف, الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات نما للكيماويات, والدرع العربي, وعذيب للاتصالات, والبحري, وتْشب

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.98% و 3.50 %.

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والأحساء, وعذيب للاتصالات, والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وأليانز إس إف, والراجحي, والأحساء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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التصنيف: محليات

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