سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 50.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8158.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين, وتْشب, وبترو رابغ, وتكوين, وسلامة الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت, والخزف السعودي, وبدجت السعودية, وأسواق المزرعة, وأنابيب السعودية

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.00% و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3256.24 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 65 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.