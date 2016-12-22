سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 7031 نقطة

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الرياض ـــ البلاد

أغلق سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا 45.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7031.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميد غلف للتأمين، وأكسا التعاونية، وتكافل الراجحي، واتحاد إتصالات، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات الخدمات الأرضية، والخضري، والدريس، ومبكو, والعبداللطيف، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.42% و 3.40%.