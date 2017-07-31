سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7094.17 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7094.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو, وشمس, والشرقية للتنمية, وثمار, ونادك الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والطباعة والتغليف, والجوف, وملاذ للتأمين, والأسماك

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.75% .

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك, والشرقية للتنمية, والإعادة السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، والأبحاث والتسويق، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 17.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3760.51 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.