سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8256.60 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8256.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 208 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, وأسترا الصناعية, وزين السعودية, والتأمين العربية, والعالمية الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات الصحراء, وأميانتيت, والدوائية, وأكسا التعاونية, وتكافل الراجحي

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 5.05% .

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة, والإنماء، وزين السعودية, ودار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والجزيرة, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3169.54 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها 957 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 175 صفقة.