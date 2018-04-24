سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8315.42 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8315.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 166 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، والأبحاث والتسويق، وسيسكو, وصناعة الورق، وإعمار الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات إسمنت العربية، وسدافكو، ودله الصحية، الأهلي للتكافل, وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.17% و 8.25% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والجزيرة, وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 2.96 نقطة ليقفل عند مستوى 3182.99 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 58 ألف سهم تقاسمتها 245 صفقة.