سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8233.05 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 82.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8233.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 213 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وجبسكو, وزين السعودية, وعسير, والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات سدافكو, وسامبا, ودور, والمتقدمة, وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.51% و 5.65% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وزين السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 30.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3213.14 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 31 ألف سهم تقاسمتها 179 صفقة.