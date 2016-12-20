سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 7031 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 45.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7031.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميد غلف للتأمين, وأكسا التعاونية, وتكافل الراجحي, واتحاد إتصالات, والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الخدمات الأرضية, والخضري, والدريس, ومبكو, والعبداللطيف, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.42% و 3.40%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, والخضري, الصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, والإنماء, والخضري, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.