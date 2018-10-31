اقتصاد

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7907.01 نقطة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / صفر / 1440 هـ      31 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
غلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 74.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 7907.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، وطباعة وتغليف، والأسمنت السعودي، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المملكة، وبوان، وزين السعودية، وصناعات كهربائية، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.35%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وأسمنت نجران، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 59.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 2500.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.

ibrahim

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