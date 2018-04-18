سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8146.13 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8146.13 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 5.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 242 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 136 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ, وملاذ للتأمين, واللجين, والصقر للتأمين, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات البحري, وبدجت السعودية, ودلة الصحية, والمصافي, والواحة

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.91% و 3.34% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وزين السعودية, وكيان السعودية, والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 18.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3192.39 نقطة

وبتداولات تجاوزت قيمتها 3.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 ألف سهم تقاسمتها 385 صفقة.