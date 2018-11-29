سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 7702.99 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 70.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7702.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحمادي, سامبا, حلواني إخوان, ميدغلف للتأمين, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات اليمامة للحديد, الزامل للصناعة, العربي, اسمنت الجنوب, والطيار

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.14% .

فيما كانت أسهم شركات الحمادي, والإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات جرير, والحمادي, وسابك, والإنماء، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 14.72 نقطة ليقفل عند مستوى 2378.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 137 صفقة.