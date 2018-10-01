أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 38.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8038.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين, ورعاية, والخليجية العامة, ونماء للكيماويات, وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة, وأسمنت الجنوب, وبدجت السعودية, وساكو, ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 2.35% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 8.29 نقطة ليقفل عند مستوى 2582.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 23 ألف سهم تقاسمتها 48 صفقة.