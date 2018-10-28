سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7802.65 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7802.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس, والكابلات, والمستشفى السعودي الألماني, والحمادي, والأسماك الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات أسيج, وسويكورب وابل ريت, والرياض , والمواساة, والسعودي الفرنسي

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.88% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وكيمانول, والبحري هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, وكيان السعودين، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 61.32 نقطة ليقفل عند مستوى 2484.53 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 ألف سهم تقاسمتها 107 صفقات.