سوق الجمعة بـ (تاريخية جدة) يشهد إقبالا متزايدا من الزوار

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جدة – واس

يشهد سوق الجمعة بالمنطقة التاريخية بجدة المخصص للأسر المنتجة الذي يفتح أبوابه يوميا في إجازة منتصف العام, إقبالا متزايدا من الزوار قاربت أعدادهم 70 ألف زائر.

ويهدف السوق إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة وهو ما تحقق منذ افتتاحه في مهرجان “رمضاننا كدا” الماضي ليكون بمثابة رافد استثماري للمهرجان.

ويقع السوق في المنطقة الواقعة جنوب مسجد الجفالي المطلة على بحيرة الأربعين , ويتيح الموقع الفرصة لـ 183 شاباً وشابة لعرض منتجاتهم لآلاف الزوار الذي قرروا قضاء إجازة منتصف العام أو جزء منها بالقرب من تاريخ المدينة العريقة .

وبين أحد الشباب البائعين في السوق أن هذا العام يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار بسبب الأجواء الربيعية في مدينة جدة ، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة التاريخية قامت بتهيئة البنية التحتية للسوق من خلال حسن التنظيم وتخصيص منطقة مطاعم للزوار، التي أسهمت في خلق بيئة تسويقية متكاملة.

وتشهد ساحات سوق الجمعة عدد من العروض التراثية والمسابقات الثقافية والترفيهية , إضافة إلى خيمة خصصت لعدد من الفعاليات والعروض العالمية .