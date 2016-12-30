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يدخل سوق غرفة جدة الموسمي للمؤسسات الصغيرة والناشئة “بسطة ماركت” أسبوعه الرابع اليوم الجمعة.

عبر 240 بسطة لشباب وفتيات.

تقدم 8 آلاف صنف تشمل المواد الغذائية والهدايا والأزياء واللوحات الفنية والإكسسوارات المنزلية.

ووسائل الترفيه واحتياجات وألعاب الأطفال والخدمات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبد الله الحربي:-

أن السوق يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، يقدم 8000 صنف من المنتجات الاستهلاكية المنوعة.

ويقام كل يوم جمعة حتى نهاية شهر مايو المقبل.

بمشاركة ما يزيد عن 8 آلاف رائد ورائدة عمل وأسرة منتجة.

بهدف دعم قطاع عريض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمساهمة في تسويق منتجاتهم.

وأفاد الحربي أن استقبال طلبات الحصول على البسطات وتسليمها يتم إليكترونياً وبأسعار رمزية تتراوح ما بين 260 – 544 على حسب الموقع والمساحة.

لافتاً إلى أن السوق منصة منظمة موسمية تحتضن منتجات شريحة الشباب التجارية وتسويقها بأسلوب عصري وتطوير مهاراتهم في البيع والتجارة بصورة احترافية.