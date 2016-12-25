(سولف)
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سولف لي الليل شتوي والسهر صاحب
شعر- محمد ابن مدعث
سولف لي الليل شتوي والسهر صاحب
و مراية الوقت لي فتره ما اطالعها
ما عاد تعني لي الساعة و لا مراقب
رسايل الواتس و اخباره ما اتابعها
حتى التلفون وجهه غادي شاحب
من كثر ماهو بفاقد حس سامعها
قد لي حوالي اسبوع و خافقي راهب
و ظروف الاشواق كافرت روابعها
كن ارتياحه حرام و طعنته واجب
الله ولا لوعة الشوق و طبايعها
احبها اي والله اني عاشق ذاهب
في حبها الروح لي مده مضيعها
و من فقدها القلب يا مستاء يا شاجب
يمكن اعرابه عن اللهفة يرجعها
و الظن بسياسة المستعمر الغاصب
بعض المطالب لشعبه ما يشجعها
و انا معا كل هذا ماني معاتب
لو ذرت الموت بعيوني بأصابعها
احتاجها حاجة المنصوب للناصب
و اموت في نصبها واعشق مرابعها
التصنيف: ملامح صبح
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