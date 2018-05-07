سول : بيان القمة مع بكين وطوكيو لن يتضمن نزع السلاح النووي

أكد مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي اليوم، أن البيان الخاص الذي تتبناه القمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان بعد غد الأربعاء في اليابان، لن يشمل نزع السلاح النووي .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن المكتب الرئاسي يسعى إلى أن يشمل البيان الخاص محتوى ذا صلة بإعلان بانمونجوم، إلا أن مصادر قالت إن الحكومة اليابانية ترغب في أن يتضمن نزع السلاح النووي بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وذكر مصدر رفيع بالمكتب الرئاسي، أن الحكومة تصر على أن البيان الخاص يهدف إلى تأييد إعلان بانمونجوم فقط. وكان المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم قد أفاد أنه ليس هناك سبب لكي يتضمن البيان الخاص محتوى ذا صلة بنزع السلاح النووي والعقوبات ضد كوريا الشمالية.