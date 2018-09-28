سول تتسلم رفات 64 جنديًا من قتلى الحرب الكورية

سلمت السلطات الأمريكية لنظيرتها الكورية الجنوبية رفات 64 جنديًا كوريًا جنوبيًا قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، في مراسم بقاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأمريكية.

وذكت وكالة انباء “يونهاب الكورية الجنوبية، أن رفات الـ 64 جنديًا، عثر عليهم في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و 2005 بالأراضي الشمالية، مشيرة إلى أن هذا أكبر حجم تعيده الولايات المتحدة.

وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ 64 جنديًا كوريًا جنوبيًا. ويأتي ذلك بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جنديًا أمريكيًا من كوريا الشمالية في الأول من أغسطس الماضي.