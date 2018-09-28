دولية

سول تتسلم رفات 64 جنديًا من قتلى الحرب الكورية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / محرم / 1440 هـ      28 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سلمت السلطات الأمريكية لنظيرتها الكورية الجنوبية رفات 64 جنديًا كوريًا جنوبيًا قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، في مراسم بقاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأمريكية.

وذكت وكالة انباء “يونهاب الكورية الجنوبية، أن رفات الـ 64 جنديًا، عثر عليهم في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و 2005 بالأراضي الشمالية، مشيرة إلى أن هذا أكبر حجم تعيده الولايات المتحدة.

وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ 64 جنديًا كوريًا جنوبيًا. ويأتي ذلك بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جنديًا أمريكيًا من كوريا الشمالية في الأول من أغسطس الماضي.

ibrahim

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