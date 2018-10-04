دولية

سول تطرح خطة لحلحلة المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / محرم / 1440 هـ       4 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عرضت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا- خطتها لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قدمًا، طارحة إعلان السلام مقابل تفكيك البرنامج النووي.

وقالت الوزيرة في مقابلة صحفية أمس، “ما قالته كوريا الشمالية هو إنها ستفكك بشكل دائم منشآتها النووية في يونغبيون التي تمثل جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي”.

وأضافت الوزيرة “إذا قاموا بذلك لقاء تدابير أميركية مقابلة مثل إعلان انتهاء الحرب، أعتقد أن ذلك سيمثل خطوة هائلة على طريق نزع الأسلحة النووية”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- أبدى خلال قمته الأخيرة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن- في سبتمبر، استعداده لإغلاق مجمع يونغبيون أشهر المنشآت النووية فيها.

ibrahim

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