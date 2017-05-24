سويسرا تمنح سعودية أعلى درجة في الطب الإنساني

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جدة ــ واس

منحت جامعة فرانكلين السويسرية، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، أعلى شهادة في الطب الانساني “CAUSA”.

وقال رئيس الجامعة السويسرية، أن مثل هذه الدرجات الشرفية هي اعلى تقدير تقلده هذه المؤسسة العلمية، مشدد على ان منح الشهادة ياتي نظير تحلي الدكتورة الهزاع، بالريادة والتفرد في تخصصها الطبي، إضافة إلى أنها تعد نموذجاً ومثالاً لما ينبغي أن يكون عليه القدوة والمثال للتعليم العالمي، وبأعلى المستويات الدولية.