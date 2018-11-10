“سويفت” تفصل بنوكاً إيرانية عن نظامها الأسبوع المقبل

أكدت شبكة سويفت المالية العالمية أنها ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل ، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال”.

وقال الرئيس التنفيذي لسويفت لنظام التراسل المالي جوتفريد ليبرانت ، خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس إنه في مطلع الأسبوع المقبل “سنفصل عددا من البنوك الإيرانية” مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر على كافة البنوك.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أوضحت “سويفت” بالفعل أنها ستعلق وصول مصارف إيرانية لم تُحددها إلى نظامها للتراسل من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.

وخدمة “سويفت” نظام تحويل إلكتروني دولي بين المصارف يمكن من خلاله إتاحة الفرصة للعملاء بتحويل الأموال بالعملات الأجنبية إلى حسابات في مصارف أخرى حول العالم.

وفي بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لم تتطرق “سويفت” لذكر العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الإثنين الماضي، في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وأشار بيان سويفت إلى أن تعليق وصول المصارف الإيرانية إلى نظام التراسل هو خطوة “مؤسفة”، لكنها “اتُخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقا”.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد دعا “سويفت” إلى استبعاد المؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في اللائحة الأمريكية السوداء، من خدماتها مع استثناء “التعاملات الإنسانية”.