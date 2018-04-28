سياحة العاصمة المقدسة والشؤون الإسلامية تبحثان سبل العناية بمساجد مكة التاريخية

بحثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة خلال اجتماع تنيسيقي أمس مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، سبل العناية بالمساجد التاريخية بالمنطقة على مظهرها الحضاري وتوثيقها

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر الهيئة في مكة المكرمة أمس برئاسة ، بحضور من مدير المساجد

والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة سعيد الزهراني ومسؤول وحدة المساجد التاريخية بفرع الوزارة ناصر الجهني

ومشرف وحدة المساجد التاريخية بإدارة المساجد بالعاصمة المقدسة طراد آل جبل.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف،أن العناية بالمساجد التاريخية تأتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة،إذ تشكل العناية الخاصة بمواقع التاريخ الإسلامي أحد أهم أعماله

مشيراً إلى أهمية الشراكة بين هيئة السياحة والشؤون الإسلامية، ودورها في حصر المساجد التاريخية وتوثيقها

وإثراء تجربة الحاج والمعتمر من خلال تقديم القصة الحقيقية المستمدة من السيرة النبوية الصحيحة للمساجد التاريخية

وإدراج المساجد التاريخية ضمن المسارات السياحية وإعداد تصميم لمسجد الحديبية مرتبط بمركز الزوار والبئر

وإعداد خطة واضحة ،فضلا عن الاستفادة من مختلف الموارد والمعلومات التاريخية الموثقة لتفعيل مذكرة التعاون المشترك المعتمدة بين الجانبين