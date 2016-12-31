سياحة القصيم تشارك في (رحلات)

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القصيم – البلاد

شارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بجناح تعريفي وتسويقي في المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد (رحلات) والذي أقيم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة. وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان الجناح يعرض الأنماط السياحية المتنوعة ومقومات الجذب السياحي للمنطقة, ويوزع الهدايا التسويقية والمطبوعات والأدلة السياحية التسويقية للزوار و يبرز واجهة القصيم الصحرواية (المانعية) بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة المذنب, لتطوير وتفعيل منتزه المانعية البري من خلال الأنشطة والفعاليات السياحية الشبابية خلال هذا العام واشار المشيقح ان المشاركة في المعرض الأول تاتي حرصاً من مجلس التنمية السياحية بالقصيم وفرع الهيئة في التعريف والتسويق وتقديم الدعم والتحفيز مبيناًان المعرض نبع من اهتمام ادارة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات تقديراً لاهتمام أهالي وزوار المنطقة بهذا النمط من المعارض (الرحلات)

مؤكداً ان المعرض حظي بالاثراء من خلال مشاركات متعددة وقد شاركت الهيئة في المنتدى المصاحب له, بورقتي عمل قدمهما مدير عام إدارة التراخيص المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك بعنوان (المحاور الأساسية لصناعة السياحة), وورقة (دليل معايير التراخيص للمخيمات البيئية والسياحية) التي قدمها رئيس قسم الإيواء السياحي بالهيئة سعد بن أحمد القحطاني.

يشار ان المعرض هو المعرض المتخصص الاول من نوعه على مستوى المنطقة ويعنى بصناعة السفر والسياحة والرحلات والصيد وجمع وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران ومنظمي الرحلات وشركات تجهيز ومستلزمات الرحلات البرية وغيرهم من المهتمين في هذا المجال, كما صاحبه منتدى وبرنامج علمي وفعاليات ثقافية متنوعة.

وقد انطلقت فعاليات المعرض برعاية امير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية يوم 25 ديسمبر واستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه.