سياحة القصيم تصدر 110 تراخيص

بريدة- البلاد

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم (110) تراخيص جديدة، وتجديدات لعدد من الأنشطة السياحية في منطقة القصيم خلال عام 2017م . وأوضح مدير عام الفرع بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح، أن التراخيص الجديدة تمثلت بـ (3) فنادق جديدة، و (25) ترخيصاً لوحدة سكنية مفروشة وترخيصاً واحداً لفندق طريق و ترخيصاً واحداً لنزل سياحي و (8) تراخيص لوكالات سفر وسياحة و ترخيصين لمنظمي رحلات سياحية و (4) تراخيص لمرشدين سياحيين، كما أتم الفرع تجديد (66) ترخيصاً لعدد من الانشطة السياحية شملت تجديد ترخيص فندقين و (37) ترخيصاً لوحدة سكنية مفروشة و(22) ترخيصاً لوكالة سفر وسياحة ورخصتي تنظيم رحلات سياحية ورخصتي إرشاد سياحي وكشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم عن اعتماد (10) مخططات لإنشاء فنادق جديدة وأجنحة فندقية و (12) طلباً لنزل سياحية ووحدات سكنية.