سياحة المدينة المنورة تدشن متجر سكة حديد الحجاز
دشنت سياحة المدينة المنورة ، متجر ” سوق السكة ” ضمن فعاليات محطة سكة الحجاز المتزامنة مع برامج وفعاليات المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م .
الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ، بهدف تنشيط المواقع السياحية ضمن برامج تهيئة المناطق الأثرية.
التي تخضع لإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ليستوعب نحو 300 زائر .
وجهزت سياحة المدينة المواقع الخاصة داخل المحطة لتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتهم في السوق من خلال 82 موقعاً .
يستوعب كافة المنتجات اليدوية و بعض المأكولات و عرض الأدوات التجميلية وبعض الصناعات المنزلية .
وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن:
دعم الأسر المنتجة يأتي متوافقاً مع الأهداف الاجتماعية لبرنامج ( بارع ) الذي ترعاه الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني لهذه الفئة من الأسر المنتجة.
و بما يُلبي احتياجات زوار مواقع الجذب السياحي, مشيراً إلى أن سياحة المدينة المنورة اعتمدت حزمة من البرامج و الأنشطة.
ضمن رزنامة فعاليات محطة سكة الحجاز , لتحقيق أهداف متمثلة في تحويل المواقع الأثرية إلى واجهة سياحية و حضارية .
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