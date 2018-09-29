سياحة المدينة تحتفي باليوم العالمي

المدينة المنورة – محمد قاسم

احتفلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة باليوم العالمي للسياحة، والذي تم تحديد موضوعه لهذا العام حول أهمية التقنيات الرقمية في مجال السياحة حسب ما أعلنت عنه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ،

بهدف تعزيز الوعى الاجتماعي للشعوب بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وإبراز إمكانية السياحة في المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة بعض التحديات الاجتماعية الملحة التي يوجهها عالمنا اليوم.

ونظمت سياحة المدينة المنورة مزامنة مع يوم السياحة العالمي محاضرة بقاعة العرض المرئي بمحطة سكة الحجاز في المدينة المنورة بعنوان: “دور التقنية الرقمية في صناعة السياحة” قدمها المرشد السياحي وعضو هيئة التدريب في قسم السياحة والفندقة بكلية السياحة في المدينة المنورة الأستاذ علي اليوسف، وحضرها عدد من المستثمرين والمشغلين للأنشطة السياحية المختلفة والمهتمين في مجال السياحة والتراث،

كما اشتملت المحاضرة على عدة محاور تضمنت التعريف باليوم العالمي للسياحة، ومنظمة السياحية العالمية والتنمية السياحية، وتسليط الضوء على كيفية تسخير الابتكار والتطورات الرقمية لتوفير فرص لتحسين التنمية السياحية المتكاملة، وعرض للمشاريع السياحية المحلية القادمة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تُعد من الجهات الرائدة في استخدام تقنية المعلومات واستثمارها في المجال السياحي، وتسخير التقنية للترويج للسياحة من خلال أجهزة المعلومات السياحية والمواقع الالكترونية والتطبيقات الحديثة.