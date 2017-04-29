سياحة جدة تشدد الرقابة على جميع وكالات السفر وتعاقب منشآت مخالفة

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شدد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة , رقابته على مختلف القطاعات التي يشرف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية على وكالات السفر والسياحة في المحافظة, وذلك استعداداً لإجازة نهاية العام الدراسي التي يزداد فيها الطلب على الرحلات الجوية بهدف السياحة أو التعليم أو غيرها من المجالات.

وأفاد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري ,أن الهدف من هذه الجولات للتأكد من نظامية هذه الوكالات، سواء فيما يتعلق بترخيصها أو تجديد التراخيص السابقة كلاً حسب نوعية و فئات النشاط الأربعة التي ترخص بها الهيئة.

مشيراً إلى أن الجولات أسفرت عن رصد 45 مخالفة، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها ورفعها إلى لجنة مختصة في الرياض وبدورها ستقوم بتحديد العقوبة المقررة نظاماً, مبيناً أن المخالفات تركزت في عدم الالتزام بتقديم عضوية الآياتا، وعدم مطابقة الاسم التجاري مع الترخيص، ومزاولة النشاط في منفذ تسويقي بدون ترخيص.

‫ودعا العمري المواطنين والمقيمين لعدم التعامل مع الوكالات غير المرخصة من الهيئة، وضرورة التعاون والإبلاغ عن المخالفين على مركز الاتصال السياحي رقم (19988).