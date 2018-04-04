سياحة حائل تحصي المواقع السياحية وتجري أعمالا تنقيبية بالمنطقة

ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل حالياً بالتعاون مع جامعة حائل مشروع أعمال تنقيبية في مدينة فيد التاريخية في موسمه الخامس.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول أن مشروع التنقيب

يعد من أهم المشاريع التي تهتم الهيئة بنتائجه وأعماله الموسمية نظراً إلى مشاركة العديد من طلاب جامعة حائل

والأساتذة المتخصصين ومسؤولي الآثار بالهيئة بالمشروع، مشيراً إلى أن الأعمال تجري حالياً

في موقع حصن فيد الأثري (قصر خراش) الذي ما زالت بعض تفاصيله المعمارية ظاهرة للعيان

ويعد من أهم محطات أو مدن طريق الحج قديماً المعروف بدرب زبيدة.

وكشف المهندس المصيول أن الفرع أجرى خلال الفترة الماضية إعادة تحديد المواقع القابلة للتطوير السياحي ذات الأولوية

حيث حددت استراتيجية التنمية السياحية بالمنطقة 56 موقعاً قابلة للتطوير

ومن ضمنها هذا المواقع بناءً على ما تحقق خلال السنوات الماضية والمتطلبات الحالية للتنمية السياحية بالمنطقة.

وأشار إلى أن فريقا من الهيئة يقوم بحصر المواقع الأثرية بمحافظة الحائط بالمنطقة نظراً إلى أهميتها التاريخية وأهمية المذيلات الحجرية المنتشرة في تلك المواقع.

من جانبه أبان رئيس قسم التراث الوطني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل سعد عبدالرحمن الرويسان أن الفريق أنهى أعمال حصر وتوثيق جميع المواقع الأثرية والتراثية الواقعة داخل حدود التنمية الحضرية لمدينة الحائط خلال ٢٥ يوما تم خلالها توثيق عدد كبير من مواقع ما قبل التاريخ والمواقع الإسلامية المبكرة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهات الهيئة الهادفة إلى المحافظة على التراث الوطني من الزوال.