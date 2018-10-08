سياحة عسير تستقبل مئات البلاغات

أبها – مرعي عسير

استقبلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير أكثر من 650 شكوى وبلاغ منذ مطلع عام 2018م.

صرح بذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مبينا أن أغلبها تختص بمرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية، حيث عولجت ما يقارب 640 شكوى وبلاغ منها، مضيفا: “كان أكثر فترة لورود الشكاوى والبلاغات للهيئة هي فترة الصيف، حيث ورد لها خلال هذه الفترة 428 ، عولجت جميعها”.

وأوضح العمرة أن الهيئة تعنى بجميع ملاحظات الزوار والسياح وعليهم الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، وعلى كل الزوار الحرص أن تكون المنشآت السياحية ومكاتب السفر وكل الأنشطة السياحية التي يتعاملون معها مرخصة ويكون ترخيصها ساري المفعول ويمكن رؤيته بمكان واضح،

مشددا على كافة المستثمرين في القطاع الإيوائي على ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة التي تخص هذا القطاع وتطبيق كافة الشروط التي تحقق تطور كبير في البنية السياحية الاساسية.

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خصصت رقما لاستقبال الشكاوى والاستفسارات السياحية 19988، حيث يختص مركز الاتصال السياحي باستقبال شكاوى الزوار واستفساراتهم وتحويلها للفروع المختصة.