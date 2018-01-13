سياحية أملج تنظم مهرجان الربيع

تبوك – سعد الشهراني

عقدت لجنة التنمية السياحية اجتماعا برئاسة محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البارعي وبحضور الأعضاء وناقشت اطلاق مهرجان ربيع أملج ٣٩ والذي من المقرر اقامته خلال إجازة الربيع ويشتمل على عدد من الفعاليات المختلفة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع. وأوضح نائب رئيس اللجنة اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني أن المهرجان يشمل عددا من الفعاليات الرئيسية كمسرح الطفل والمتحف التراثي في القلعة التاريخية الذي يفتح أبوابه للزوار والسياح خلال فترة الإجازة وكذلك فعالية الباص السياحية الذي ينقل المتنزهين من الفنادق والشقق المفروشة والقيام بجولة سياحية تعريفية خلال مسار تم إعداده مسبقاً لافنا إلى أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة والمسرح المفتوح والفعاليات السياحية المتنوعة في مركز الشبحة.