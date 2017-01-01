فولفو تدمج سكايب للأعمال في سياراتها…!

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أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو Volvo مؤخراً عن خططها لإضافة مايكروسوفت سكايب للأعمال Skype business .

إلى سلسلة سياراتها من فئة 90 وهذا الأمر سيسهل الكثير علي رجال الأعمال بحيث يمكنهم التواصل دائماً مع فريق العمل.

حيث أن قائد السيارة يمكنه البقاء على اتصال والمشاركة في جميع المحادثات الهامة أثناء وجوده على الطريق.

وتأمل شركة فولفو من أن تتمكن من خلال دمجها تطبيق سكايب للأعمال ضمن سياراتها المستقبلية من فئة 90.

من الإجابة على السؤال الذي يدور في رأس الكثيرين عن……!

ماذا يجب على رجل الأعمال أن يفعل عندما يتلقى اتصالاً لعقد مؤتمر ما..!؟

حيث ان فولفو بهذ الخطوة ستعطي فرصة لسائق برؤية ومعرفة اجتماعات العمل القادمة.

والانضمام إليها عن طريق الضغط على زر واحد فقط ضمن لوحة المعلومات والترفيه العاملة باللمس.

حيث تعتبر عملية دمج سكايب وسيلة للانضمام بشكل سهل للمكالمات الجماعية بدون الحاجة إلى الكثير من الخطوات.

ويبدو من الواضح قيام كلاً من فولفو ومايكروسوفت بكل ما في وسعهم لتسهيل هذا الأمر بشكل واضح.

والحد من الأمور التي قد تعيق مثل هذه المهم.

حيث حاولت الشركتان تقليل الخطوات المطلوبة للانضمام إلى مؤتمر فيديوي ما في سبيل الحفاظ على تركيز السائق بقدر الإمكان على الطريق فقط.

وتعتبر هذه الخطوة مجرد بداية لتحالف مايكروسوفت وفولفو.

والذي يشمل أيضاً اكتشاف أهمية المساعد الصوتي كورتانا Cortana .

وكيفية استفادة السائقين المنهمكين في القيادة منه من خلال الأوامر الصوتية والتعرف الذكي على ما قد يرغب به السائق من خلال تكامله مع التقويم وغيره من المصادر.