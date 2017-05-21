سيارات كلاسيكية تحاكي أجواء المملكة في الستينات
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يحاكي معرض السيارات الكلاسيكية الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالدرعية التاريخية أجواء المملكة العربية السعودية أيام الستينات الميلادية من خلال السيارات المركونة في زواياه البالغ عددها ” 200 ” سيارة كلاسيكية .
ويتضمن المعرض الذي انطلق اليوم ، أقدم سيارة وهي من نوع لوكوموبيل التي استخدمها الرئيس الأمريكي هربرت كلارك في العشرينات وهو سياسي جمهوري شغل منصب الرئيس الـ 31 للولايات المتحدة من عام 1929 إلى عام 1933 .
كما توجد في جنبات المعرض سيارة نقل من نوع دوج باور واقن كانت تستخدم في التنقل لاستكشاف النفط في صحاري الربع الخالي من قبل شركة ارامكو ، وسيارة كمارو Camaro 1969 rs ، بالإضافة إلى العديد من سيارات الستينات .
ويشمل المعرض مكاناً مخصصاً للمأكولات والمشروبات والضيافة ، ومنطقة يشرح من خلالها تاريخ هذه السيارات والحقبة الزمنية التي مرت بها .
يذكر أن المعرض يستمر ثلاثة أيام بدءاً من الرابعة مساءً وحتى الحادي عشر مساءً .
الوسوم:معرض السيارات الكلاسيكية
التصنيف: محليات
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