سياسة ممنهجة لتهويد القدس

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رام الله – وكالات

أفاد تقرير مركز حقوقي يتبع منظمة التحرير الفلسطينية ، عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فبراير الماضي.

ووفق التقرير الدوري الصادر الجمعة عن مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق ، فقد استشهد ستة مواطنين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه .

وتطرق التقرير إلى مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية سياستها الممنهجة لتهويد مدينة القدس ، مشيراً في هذا السياق إلى افتتاح سلطات الاحتلال في القدس المحتلة ما أسمته ، مطاهر الهيكل – المغطس، على أرض القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى بمشاركة مسؤولين إسرائيليين ،

فيما قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص مبلغ 700 مليون شيكل لتعزيز المشروعات التهويدية في المدينة.