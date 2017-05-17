سيتي على بعد نقطة من دوري الأبطال بعد فوزه على وست بروميتش

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عاد مانشستر سيتي إلى المركز الثالث وضمن إلى حد كبير التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون في استاد الاتحاد يوم الثلاثاء.

كان سيتي محبطا لمدة نصف ساعة تقريبا قبل أن ينتشي بتسجيل هدفين في دقيقتين.

حيث افتتح جابرييل جيسوس التسجيل مستغلا تمريرة كيفن دي بروين ثم تبادل اللاعبان الأدوار ليصنع جيسوس هدف دي بروين التالي.

وعزز يايا توري تقدم سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 57 بعد تبادل للكرة مع سيرجيو أجويرو.

ويحتاج سيتي لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام مضيفه واتفورد ليضمن مكانا بالمربع الذهبي للدوري.

ونال بابلو زاباليتا مدافع سيتي تحية كبيرة عند نزوله كبديل لديفيد سيلفا حيث أعلن سيتي أن:

اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما سيترك النادي بنهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق وتوج معه بالدوري مرتين.

ولكن عكر صفو الأجواء تقليص وست بروميتش للفارق بهدف هال روبسون كانو في وقت متأخر.

وقبل مباراة واحدة على ختام المسابقة يملك سيتي 75 نقطة مقابل 73 نقطة لليفربول رابع الترتيب.

ولدى أرسنال 72 نقطة في المركز الخامس وبإمكانه دخول المربع الذهبي فقط إذا خسر سيتي أمام واتفورد وفاز فريق المدرب أرسين فينجر على ايفرتون.

ويتفوق سيتي في فارق الاهداف