دولية

سيدة تتولى رئاسة جورجيا للمرة الأولى

كتبه Gamal salehaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      30 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم ــ وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات في جورجيا، فوز وزيرة الخارجية السابقة سالومي زورابيشفيلي، في الانتخابات الرئاسية في جورجيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات: إنه مع فرز 99 في المئة من الدوائر الانتخابية، فازت سالومي زورابيشفيلي بنحو 60 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسها غريغول فاشادزه على أكثر بقليل من 40 في المئة في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي.

وخاضت زورابيشفيلي الانتخابات مستقلة، لكنها كانت مدعومة من حزب الحلم الجورجي الحاكم، فيما دعم ائتلاف من قوى المعارضة منافسها فاشادزاه.
وتتحول جورجيا، التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص في منطقة القوقاز المضطربة جنوبي روسيا، إلى جمهورية برلمانية.

ومن المقرر أن تتقلص السلطات الرئاسية لصالح رئيس الوزراء، الذي سيصبح الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد.
وبعد انقضاء المدة الرئاسية التي تمتد إلى 6 سنوات، سيتم اختيار رئيس الدولة من خلال أعضاء البرلمان، وليس بالتصويت المباشر.

Gamal saleh

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