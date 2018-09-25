سيرك دو سوليه يبهر 27 ألف متفرج بالرياض

الرياض ــ البلاد

قدمت الهيئة العامة للترفيه واحدا من أضخم العروض للمنظمة الترفيهية العالمية “سيرك دو سوليه، في الرياض.

وحطم العرض الرقم القياسي من ناحية وجود أكبر عدد من استعراضيي السيرك العالمي معاً في عرضٍ واحد تم تصميم فكرته ولوحاته الحية خصيصاً للمناسبة، كما شهد استاد الملك فهد الدولي في الرياض حضوراً جماهيرياً ضخماً فاق الـ 27 ألف متفرّج، وذلك على مسرح عملاق جرى تصميمه وإنشاؤه خصيصاً للمناسبة، حيث بلغ طوله 100 متراً وعرضه 40 متراً.

واشتمل العرض على سلسلة من الاستعراضات الأكروباتية والهوائية على خشبة المسرح وضمن فضائه الرحب، فتضمنت بعض تلك الاستعراضات تحليقاً في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والسلالم الدوّارة، والعجلات الألمانية، واستعراضات النار، إلى جانب الاستعراضات البهلوانية على الجدران، وعروض الدراجات ذات العجلة الواحدة، فضلاً عن رقصات قام بتأديتها نخبة من راقصي الـ “هيب هوب” ومحترفي الرقص المعاصر.