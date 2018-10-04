سيسكا يقهر الريال وتعثر المانيو والبايرن

إعداد: محمود العوضي حقق سيسكا موسكو مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي”، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في المسابقة الأهم في القارة العجوز، بينما حقق كل من روما وبنفيكا الانتصار، في حين تعادل بايرن ميونخ وليون، ومانشستر يونايتد في لقاءاتهم.

لم يمهل سيسكا موسكو مضيفه ريال مدريد سوى دقيقتين، بعد أن تمكن لاعب الوسط نيكولا فلاسيتش من تحقيق المفاجأة، واستغلال الخطأ الذي ارتكبه الألماني توني كروس، معلناً تقدم الفريق الروسي على الميرينغي، بهدف دون مقابل في الدقيقة (2).

استجمع لاعبو ريال مدريد أنفسهم، بعد الصدمة التي تلقوها في بداية الشوط الأول، من خلال تنظيم أنفسهم جيداً، واعتمادهم على الظهيرين، بالإضافة إلى التمريرات البينية نحو القائد كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو، لكن حارس سيسكا موسكو مع لاعبي الدفاع كانوا بالمرصاد.

وفي مباراة أخرى، تعادل بايرن ميونخ أمام أياكس أمستردام الهولندي، بهدف لكل منهما، سجلهما كل من المدافع ماتس هوميلس في الدقيقة (4)، بينما أحرز لاعب الوسط المغربي نصير مزراوي هدفاً للفريق الهولندي في الدقيقة (23). أما في القمة الإنكليزية الإسبانية، فحاول أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مسح الصورة السيئة التي ظهروا عليها في “البريميرليغ”، لكن كل محاولات الشياطين الحمر طوال المباراة لم تفلح، بعد أن اصطدموا بدفاع فالنسيا الصلب، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

وفاز روما على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل لا شيء؛ سجل البوسني إيدين دجيكو منها ثلاثة أهداف في الدقيقة (3)، و(40)، و(90)، كما أحرز زميله أوندير في الدقيقة (64)، والهولندي كوليفرت في الدقيقة (73). وانتصر بنفيكا البرتغالي على مضيفه أيك أثينا اليوناني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين تعادل أولمبيك ليون الفرنسي على أرضه وبين جماهير ضد شاختار دونيستك الأوكراني، بهدفين لمثلهما.

وواصل يوفنتوس تألقه وفاز على منافسه يونج بويز السويسري بهاتريك نجمه ديبالا. واستعاد مانشستر سيتي ثقته بفوزه على هوفنهايم الالماني بهدفين لهدف.

تألق مغربي

شهدت مباراة فريق أياكس أمستردام الهولندي ومضيفه بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تألقا لافتا للنجم المغربي نصير مزراوي الذي ساهم في تعادل فريقه وخروجه بنقطة من “إليانز أرينا” معقل الفريق البافاري. وتمكن الظهير الأيمن الشاب نصير مزراوي، البالغ من العمر 23 عاما، من كتابة التاريخ، بعدما سجل أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام الهولندي، وهو الهدف الذي أحرج بايرن ميونخ وخرج بسببه أياكس بنقطة من فم الأسد.

ولفت نصير مزراوي الأنظار بقوة خلال اللقاء، بعدما قدم أداء رائعا وهو الذي اختار تمثيل بلاده عوضا عن هولندا التي سعت وراءه ؛ من أجل ضمه للمنتخب الهولندي بفضل قدراته المميزة. وشهدت المباراة أيضا تألقاً متواصلاً من المغربي حكيم زيياش، فعلى الرغم من عدم تسجيله الأهداف، لكنه شكل قلقا كبيرا على شباك الحارس العملاق مانويل نوير الذي تصدى للعديد من تسديداته الصاروخية وحرمه من تسجيل هدف كان ليشكل انتصارا لأياكس بنكهة مغربية.