سيلفي من نوع جديد على  (آيفون ) القادم  

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جدة ــ البلاد

جملة من الشائعات تنطلق بين الفترة والأخرى، حول هاتف آيفون 8 المنتظر من شركة أبل، والتي لم تكشف عن مواصفات ومميزات الجهاز الجديد،

فيما ظهرت مؤخرا تقارير جديدة تتحدث عن بعض المميزات بالكاميرا الأمامية للهاتف، وتقول التقارير أنها ستتيح للمستخدمين التقاط صور ثلاثة الأبعاد 3D للمستخدمين لتعزيز جودة الصور الملتقطة، فضلا عن دعمها بميزة التعرف على الوجه.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فإن عدسة الكاميرا الأمامية ستقوم بالحصول على معلومات لعمق المنتظر، الذى يتم التقاط الصورة لها ثم تضيفها للصورة التقليدية،

وذلك لاستخدامها فى العديد من المجالات بما فى ذلك التعرف على الوجه ومسح قزحية العين وحتى التقاط صور 3D، ولعل هذه الميزة “قياس عمق المنظر” كانت معروفة فى هاتف آيفون 7 بلس نتيجة وجود الكاميرا المزدوجة،

إلا أنها بإمكانيات محدودة خاصة بالمقارنة مع ما تنوى شركة ابل تقديمه فى هاتف آيفون 8 من خلال مستشعر جديد وعدسة مخصصة، لذلك الغرض، والتى ستكون قادرة على التعرف على عمق كل جسم موجود فى الصورة.